La Fiorentina risponde ad Antognoni: «Stupiti dalle sue affermazioni» (Di martedì 27 luglio 2021) La Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale ha risposto alle parole rilasciate ieri da Giancarlo Antognoni La Fiorentina ha risposto alle parole rilasciate ieri da Giancarlo Antognoni. Questo il comunicato ufficiale. «ACF Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un’intervista. La Società viola, molto dispiaciuta per le affermazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti del Club, ha inviato in data odierna le proprie controdeduzioni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Laattraverso un comunicato ufficiale ha risposto alle parole rilasciate ieri da GiancarloLaha risposto alle parole rilasciate ieri da Giancarlo. Questo il comunicato ufficiale. «ACFha letto, con stupore e rammarico, ledi Giancarloattraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un’intervista. La Società viola, molto dispiaciuta per ledi Giancarlonei confronti del Club, ha inviato in data odierna le proprie controdeduzioni ...

