La figuraccia 'olimpica' dell'Italia a Tokyo: censurata dal Cio per l'attività giornalistica (a loro insaputa) dei portabandiera (Di martedì 27 luglio 2021) Non solo ori, argenti e bronzi: ai Giochi di Tokyo 2021 l'Italia ha collezionato anche una "figuraccia olimpica". In questi primi giorni di Olimpiade la spedizione italiana si è beccata una censura formale dal Cio, per un caso imbarazzante che ha coinvolto loro malgrado proprio i due portabandiera, Jessica Rossi ed Elia Viviani. Colpa di qualche "imprudenza" giornalistica, tanto grave da configurare una violazione della carta olimpica. Della carta olimpica in Italia si è parlato tanto per l'articolo 26 sull'autonomia del Coni che la riforma dello sport avrebbe violato (almeno, così sostenevano Malagò e i ...

