La famosa modella è incinta del suo primo figlio? Indiscrezione bomba: tutti di stucco (Di martedì 27 luglio 2021) La famosa modella è incinta del suo primo figlio? L’Indiscrezione è davvero bomba ed ha lasciato tutti di stucco: di chi si tratta. Una vera e propria Indiscrezione bomba, quella che sta girando sul web in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che la famosissima modella sia incinta del suo primo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 luglio 2021) Ladel suo? L’è davveroed ha lasciatodi: di chi si tratta. Una vera e propria, quella che sta girando sul web in queste ultime ore. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe proprio che la famosissimasiadel suoL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

BLMHenryy : @panbauleti @missdoubtfire_ una modella e cestista, molto famosa ha tipo 2M di follower - jingercard : @ssonofalsa Ma poi non è colpa sua se è nata in una famiglia ricca e famosa, lei la modella la voleva fare sin da q… - jingercard : @ssonofalsa Madonna tenetemi,Leggo anche molti che dicono 'non sapeva camminare', 1 il suo cognome l'ha agevolata c… - yame3za : @ssonofalsa che poi è così per tutte le modelle ma kendall è famosa e quindi si dice così, ma non diventa modella di versace o vs così eh - xxdiordepp : impazzisco ogni volta che penso a Georgina Rodriguez che da semplice commessa si mette con Cristiano Ronaldo e di b… -