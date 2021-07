La destra a Roma voti Carlo Calenda. Per almeno 6 motivi (Di martedì 27 luglio 2021) Quel che settimana fa lo aveva detto Marcello Pera: la destra a Roma voti Carlo Calenda. Ovviamente nessuno si è espresso in tal senso. Figuriamoci se la destra a trazione sovranista poteva davvero avere il coraggio di tale azzardo. Eppure la provocazione di Pera non era affatto peregrina: “La destra deve lanciare lo sguardo in alto e guardare a Calenda che, a mio avviso, è una candidatura d’eccellenza”. Dico di più, la sfida dell’ex presidente del Senato sarebbe dovuta essere accolta almeno dalla componente moderata del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Quel che settimana fa lo aveva detto Marcello Pera: la. Ovviamente nessuno si è espresso in tal senso. Figuriamoci se laa trazione sovranista poteva davvero avere il coraggio di tale azzardo. Eppure la provocazione di Pera non era affatto peregrina: “Ladeve lanciare lo sguardo in alto e guardare ache, a mio avviso, è una candidatura d’eccellenza”. Dico di più, la sfida dell’ex presidente del Senato sarebbe dovuta essere accoltadalla componente moderata del ...

