La chimica tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey ha ingelosito il marito dell’attrice: “Vai a lavorare e limoni con quello?” (Di martedì 27 luglio 2021) Che ci fosse una buona chimica tra Ellen Pompeo e Patrick Dempey non era solo una sensazione del pubblico di Grey’s Anatomy. Ellen Pompeo ha rivelato un gustoso retroscena dal set della serie, relativo ai primi anni di produzione del medical drama: quando la storia tra Meredith e Derek prendeva forma sullo schermo, la vita privata dell’attrice subiva qualche contraccolpo. L’intesa tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey e in generale il buon clima che si era instaurato col cast iniziale ha contribuito ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Che ci fosse una buonatraDempey non era solo una sensazione del pubblico di Grey’s Anatomy.ha rivelato un gustoso retroscena dal set della serie, relativo ai primi anni di produzione del medical drama: quando la storia tra Meredith e Derek prendeva forma sullo schermo, la vita privatasubiva qualche contraccolpo. L’intesa trae in generale il buon clima che si era instaurato col cast iniziale ha contribuito ...

ItaliaNuova4 : @fracchio_2 @giulianol Bisognerebbe poi distinguere tra scienziato, e chimico. Tra scienza e chimica.... - ikigaixuxi : che tra l'altro sono scema come un sasso in chimica - myblueheaven___ : sta ancora cercando se stesso; questo fa capire il perché lui abbia scelto questi tipo di show, perché appunto vuol… - shemira_johnson : RT @franlicity: Mi mancheranno un mondo... la loro chimica è stata tra le più rare. Per me è qui che loro saranno per sempre ?? #Hacy https:… - louisbravewhore : @L0L71P0P @mileycerotto anche secondo me.. si vedeva la chimica tra loro???? -