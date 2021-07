La casa vacanza conquista acquirenti e investitori, scende l’età media e aumentano le soluzioni indipendenti (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato le seguenti variazioni: -0,3% il ribasso nelle località di mare, in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l’incremento è del +0,3%. MARE: le performance migliori per la seconda parte dell’anno spettano alle Marche (+2,1%), all’Emilia Romagna (+0,5%) e all’Abruzzo (+0,5%). Sostanzialmente stabili il Lazio, il Molise, il Veneto. Bene anche Sardegna, Campania e Puglia (-0,4%). LAGO: il traino è rappresentato dal lago di Garda che mette a segno un aumento dei valori dello 0,3% con la sponda ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecno, nella seconda parte del 2020 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato le seguenti variazioni: -0,3% il ribasso nelle località di mare, in aumento del +0,5% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l’incremento è del +0,3%. MARE: le performance migliori per la seconda parte dell’anno spettano alle Marche (+2,1%), all’Emilia Romagna (+0,5%) e all’Abruzzo (+0,5%). Sostanzialmente stabili il Lazio, il Molise, il Veneto. Bene anche Sardegna, Campania e Puglia (-0,4%). LAGO: il traino è rappresentato dal lago di Garda che mette a segno un aumento dei valori dello 0,3% con la sponda ...

Advertising

borghi_claudio : Buongiorno, siamo una famiglia con due bambini (12 e 14 anni) in vacanza. Siamo vaccinati e quindi non moriamo. L'h… - 1kikioz : @An06caMarian @Dolores16417292 confermare una cosa, ovvero che come ho sempre pensato io è una persona opportunista… - malakaii_ : tra due giorni torno a casa dopo due settimane di vacanza - asyar1603 : bello scorrere le storie e vedere tutti i vip in vacanza mentre io mi sto sciogliendo sotto il condizionatore di casa mia aspettando ti :) - real_browngram : @a_denigris I miei ovvio, sto a casa lavoro.. Un po’ viziato in vacanza.. ?? -