La Casa di Carta – Parte 5, in arrivo il trailer ufficiale della serie (Di martedì 27 luglio 2021) La Casa di Carta – Parte 5, il 2 agosto vedremo il trailer ufficiale dell’ultima stagione della serie. La Casa di Carta è una delle serie tv Netflix più amate e più viste negli ultimi tempi. Ha debuttato col botto nel 2017, facendo appassionare a milioni di persone ai personaggi e la loro storia. La Parte 5, sarà divisa in due parti di cinque episodi ciascuna che usciranno rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre 2021. Il trailer ufficiale de ”La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Ladi5, il 2 agosto vedremo ildell’ultima stagione. Ladiè una delletv Netflix più amate e più viste negli ultimi tempi. Ha debuttato col botto nel 2017, facendo appassionare a milioni di persone ai personaggi e la loro storia. La5, sarà divisa in due parti di cinque episodi ciascuna che usciranno rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre 2021. Ilde ”La ...

