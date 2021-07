La caduta delle stelle: Simone Biles delude e si ritira dalla gara a squadre di Tokyo (Di martedì 27 luglio 2021) La favorita si ritirata dalla competizione a squadre Gli Stati Uniti, favoriti alla vigilia di Tokyo, nel concorso generale di Ginnastica Artistica, erano favoriti. Alla fine, però si sono dovuti accontentare dall’argento alle spalle della Russia (ROC). Complice anche una condizione decisamente no di Simone Biles. Già in fase di qualificazione l’atleta più attesa dell’Olimpiade, chiamata a vincere tutto, al corpo libero aveva deluso, superato dalla nostra Vanessa Ferrari. Poi, oggi, dopo una sola rotazione al volteggio, con un punteggio basso e vistosi errori si è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 luglio 2021) La favorita sitacompetizione aGli Stati Uniti, favoriti alla vigilia di, nel concorso generale di Ginnastica Artistica, erano favoriti. Alla fine, però si sono dovuti accontentare dall’argento alle spalle della Russia (ROC). Complice anche una condizione decisamente no di. Già in fase di qualificazione l’atleta più attesa dell’Olimpiade, chiamata a vincere tutto, al corpo libero aveva deluso, superatonostra Vanessa Ferrari. Poi, oggi, dopo una sola rotazione al volteggio, con un punteggio basso e vistosi errori si è ...

Advertising

361_magazine : #Tokyo2020 cosa è successo a #SimoneBiles ? #ginnasticaartistica - soteros1 : RT @OGiannino: In attesa della svolta antitrust di Biden su OTT americani, Pechino continua a martello campagna regolatoria contro tutte le… - 57Davide : RT @OGiannino: In attesa della svolta antitrust di Biden su OTT americani, Pechino continua a martello campagna regolatoria contro tutte le… - SBerritta : RT @OGiannino: In attesa della svolta antitrust di Biden su OTT americani, Pechino continua a martello campagna regolatoria contro tutte le… - Profilo3Marco : RT @OGiannino: In attesa della svolta antitrust di Biden su OTT americani, Pechino continua a martello campagna regolatoria contro tutte le… -