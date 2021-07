La bonifica pontina nel progetto video culturale di 4 scuole

(Di martedì 27 luglio 2021) Il primobasato sul lavoro degli studenti per riscoprire la storia dell agro romano, e in particolare delle Paludi Pontine, fortemente voluto da quattro istituti scolastici di ...

Ultime Notizie dalla rete : bonifica pontina

Yahoo Finanza

Il primo progetto video culturale basato sul lavoro degli studenti per riscoprire la storia dell agro romano, e in particolare delle Paludi Pontine, fortemente voluto da quattro istituti scolastici di ......creative e ricreative che dialogheranno con le iniziative del rinnovato Museo della Terra. ...- antropologica della vita e della cultura delle popolazioni che hanno lavorato allae alla ...Roma, 27 lug. (askanews) - Il primo progetto video culturale basato sul lavoro degli studenti per riscoprire la storia dell agro romano, e ...Dal 1925 al 1929 il Duce diede l’autorizzazione a due oscuri ricercatori iscritti al partito, Giacomo Peroni e Onofrio Cirillo, di condurre un esperimento su larga scala a spese di centinaia di person ...