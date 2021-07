“La biblioteca umana” contro le discriminazioni: ecco dove nasce e cos’è (Di martedì 27 luglio 2021) Bullismo, ecco l’iniziativa in Danimarca: aperta “la biblioteca umana”. Invece di un libro, si prende una persona e si ascolta la sua storia BULLISMO, SPLENDIDO PROGETTO REALIZZATO IN DANIMARCA: ecco QUALE- Una splendida e certamente originale iniziativa quella della Danimarca: qui infatti, è nata “la biblioteca umana”. Secondo quanto riporta la pagina Facebook Curiosità2, infatti, in Danimarca, ma anche in altre zone, invece del classico libro, si può “prendere in prestito” una persona e ascoltare la sua storia per 30 minuti. Chiaramente lo scopo di questa straordinaria iniziativa ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021) Bullismo,l’iniziativa in Danimarca: aperta “la”. Invece di un libro, si prende una persona e si ascolta la sua storia BULLISMO, SPLENDIDO PROGETTO REALIZZATO IN DANIMARCA:QUALE- Una splendida e certamente originale iniziativa quella della Danimarca: qui infatti, è nata “la”. Secondo quanto riporta la pagina Facebook Curiosità2, infatti, in Danimarca, ma anche in altre zone, invece del classico libro, si può “prendere in prestito” una persona e ascoltare la sua storia per 30 minuti. Chiaramente lo scopo di questa straordinaria iniziativa ...

