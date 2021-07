Kaio Jorge vicino alla Juventus. Dal Brasile: trattativa avanzata (Di martedì 27 luglio 2021) La Juventus mette la freccia e prova a superare in volata Milan e Benfica per l’acquisto di Kaio Jorge del Santos. Come riporta l’edizione brasiliana di Goal, il classe 2002 non si sta allenando con i titolari in vista della prossima sfida con la Juazeirense di Copa do Brasil. Un chiaro segno di una trattativa in fase avanzata che, secondo i media brasiliani, coinvolge la Juventus. trattativa in fase avanzata, con l’obiettivo di portare l’attaccante a Torino già nei prossimi giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Lamette la freccia e prova a superare in volata Milan e Benfica per l’acquisto didel Santos. Come riporta l’edizione brasiliana di Goal, il classe 2002 non si sta allenando con i titolari in vista della prossima sfida con la Juazeirense di Copa do Brasil. Un chiaro segno di unain faseche, secondo i media brasiliani, coinvolge lain fase, con l’obiettivo di portare l’attaccante a Torino già nei prossimi giorni. SportFace.

