Kaio Jorge, il documento di ieri e la Juve che ha depistato (quasi) tutti (Di martedì 27 luglio 2021) Kaio Jorge e la Juve: le ultime 24 ore hanno registrato una svolta, anche e soprattutto per chi aveva assicurato, il giorno prima, che i bianconeri non avrebbero affondato per il gioiellino in scadenza di contratto con il Santos. Invece, è accaduto l’esatto contrario. La Juve ha giocato di anticipo con quel documento svelato da Sportitalia, depistando (quasi) tutti. E mettendosi in una posizione di forza: l’accordo con Bertolucci e con l’entourage di Kaio Jorge porta i bianconeri – salvo clamorose sorprese – a dettare i tempi del gioco. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021)e la: le ultime 24 ore hanno registrato una svolta, anche e soprattutto per chi aveva assicurato, il giorno prima, che i bianconeri non avrebbero affondato per il gioiellino in scadenza di contratto con il Santos. Invece, è accaduto l’esatto contrario. Laha giocato di anticipo con quelsvelato da Sportitalia, depistando (. E mettendosi in una posizione di forza: l’accordo con Bertolucci e con l’entourage diporta i bianconeri – salvo clamorose sorprese – a dettare i tempi del gioco. ...

