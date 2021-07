Juventus | rinnovo Dybala vicino | tutto merito di Allegri

(Di martedì 27 luglio 2021) Lae Paulosarebbero vicini a trovare l’accordo per ildi contratto. E ilsarebbe di MassimilianoCome riferito dasport, sta arrivando in Italia Jorge Antun, procuratore di, per riallacciare i discorsi relativi aldell’argentino. Lavorrebbe trovare in fretta un’intesa, ma qualsiasi faccia a faccia con Cherubini è rimandato, perché l’agente dovrà sottoporsi a 10 giorni di quarantena. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Il nodo non è l'ingaggio, che il capitano è disposto a ridursi, ma il ruolo da leader nella prossima Juve Ildi Giorgio Chiellini con lanon è affatto scontato come sembra. Almeno a leggere il Corriere della Sera. Il nodo non è l'ingaggio, che il capitano sarebbe disposto anche a tagliarsi, ...Ildel portoghese è nelle mani del superagente Ieri Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per ricongiungersi con la. Alla Continassa era presente l'intera dirigenza bianconera, scrive ...Paulo Dybala giocherà ancora nella Juventus? Dopo diverse settimane di stallo, la dirigenza bianconera sembra essersi convinta nell'accelerare le operazioni e affondare il colpo per prolungare il cont ...Antun, agente dell’argentino, in Italia: quarantena poi l’accordo sul prolungamento del contratto della Joya. Altro vertice per Locatelli. Demiral: il Dortmund propone il prestito ...