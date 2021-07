Juventus, l’agente di Dybala in Italia per il rinnovo: i dettagli della trattativa (Di martedì 27 luglio 2021) L'agente dell'attaccante argentino è arrivato in Italia, ma dovrà restare in quarantena per i prossimi 10 giorni. I contatti con la dirigenza bianconera inizieranno quindi a distanza. Leggi su mediagol (Di martedì 27 luglio 2021) L'agente dell'attaccante argentino è arrivato in, ma dovrà restare in quarantena per i prossimi 10 giorni. I contatti con la dirigenza bianconera inizieranno quindi a distanza.

Advertising

Glongari : Anche la #Juventus come il #Milan ha un accordo con l’agente di Kaio Jorge. I bianconeri non parteciperanno ad aste… - GoalItalia : Dybala-Juventus, ci siamo: l’agente dell’argentino è in Italia, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo ???? - SkySport : Juventus, l'agente di Dybala in Italia per discutere il rinnovo. Le news di calciomercato #SkySport #Juventus… - Mediagol : Juventus, l’agente di Dybala in Italia per il rinnovo: i dettagli della trattativa - infoitsport : Rinnovo Dybala, contatti a distanza tra l'agente e la Juventus: c'è distanza, ma può essere colmata -