Juventus, la sorella di Cristiano Ronaldo in ospedale: è positiva al Covid [FOTO] (Di martedì 27 luglio 2021) Cristiano Ronaldo ha ripreso la preparazione con la Juventus in vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere importanti traguardi in campionato e Champions League. Nel frattempo non arrivano buone notizie dal punto di vista privato: la sorella Katia Aveiro è stata ricoverata in ospedale per Covid. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna con un lungo post pubblicato sui social. La cantante è risultata positiva al Covid il 17 luglio, poi il peggioramento a causa di una polmonite. “Sono stato beccata, accidenti, dal 17 luglio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 luglio 2021)ha ripreso la preparazione con lain vista della prossima stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere importanti traguardi in campionato e Champions League. Nel frattempo non arrivano buone notizie dal punto di vista privato: laKatia Aveiro è stata ricoverata inper. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna con un lungo post pubblicato sui social. La cantante è risultataalil 17 luglio, poi il peggioramento a causa di una polmonite. “Sono stato beccata, accidenti, dal 17 luglio ...

