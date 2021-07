Juventus Kaio Jorge, lettera al Santos: «Inizieremo a trattare col calciatore» (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Juventus: scatto importante dei bianconeri per Kaio Jorge che hanno inviato una lettera al Santos per annunciare che cominceranno a trattare il brasiliano La Gazzetta dello Sport ha rivelato il contenuto della lettera scritta dalla Juventus al Santos per Kaio Jorge. Datata 26 luglio 2021, firmata e spedita dai bianconeri al presidente Rueda, segna l’ingresso ufficiale della Juventus nella corsa al calciatore brasiliano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato: scatto importante dei bianconeri perche hanno inviato unaalper annunciare che cominceranno ail brasiliano La Gazzetta dello Sport ha rivelato il contenuto dellascritta dallaalper. Datata 26 luglio 2021, firmata e spedita dai bianconeri al presidente Rueda, segna l’ingresso ufficiale dellanella corsa albrasiliano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

