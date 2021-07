Juventus, Allegri su Dybala: «Si è presentato bene. Può fare 25 gol» (Di martedì 27 luglio 2021) Juventus, Dybala lanciato da Allegri: «Si è presentato bene. Può fare 25 gol». Così il tecnico sul numero 10 argentino Paulo Dybala pronto a una grande stagione: ne parla così Massimiliano Allegri in conferenza stampa. «Dybala, si è presentato molto bene fisicamente e mentalmente. Ha 25 gol, calcia le punizioni, è un valore aggiunto. Dopo Chiellini sarebbe il capitano: ci ho parlato e l’ho trovato motivato. Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, soprattutto nell’entusiasmo che ho ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)lanciato da: «Si è. Può25 gol». Così il tecnico sul numero 10 argentino Paulopronto a una grande stagione: ne parla così Massimilianoin conferenza stampa. «, si èmoltofisicamente e mentalmente. Ha 25 gol, calcia le punizioni, è un valore aggiunto. Dopo Chiellini sarebbe il capitano: ci ho parlato e l’ho trovato motivato. Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, soprattutto nell’entusiasmo che ho ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - juventusfc : ?? Allegri: «Ci sono molte grandi potenzialità, su cui lavoreremo tutti i giorni. Ho scelto la Juventus, e per me è… - DiMarzio : #Juventus | #Allegri in conferenza: 'Cristiano Ronaldo avrà responsabilità anche maggiori' - cheobravo : RT @GoalItalia: ©? #Chiellini capitano, #Dybala vicecapitano. E #Bonucci? #Allegri spiega a modo suo la gerarchia in casa #Juventus... ????… - Pasky973 : Ma chi cazzo rifiuterebbe mai il #RealMadrid? Se mi chiamasse pure a pulire i cessi ci andrei?????? MAX #ALLEGRI HA RI… -