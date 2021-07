Juventus, Allegri parla in conferenza stampa. E Pjanic lancia un segnale (Di martedì 27 luglio 2021) Pjanic ha lasciato un like ad un post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram riguardo le dichiarazioni di Allegri in conferenza Pjanic–Juventus è un ritorno possibile? Il bosniaco sembre aver manifestato la volontà di rivestire i colori bianconeri. Ad avvalorare questa ipotesi è anche un indizio spuntato sui social. Il centrocampista in uscita dal Barcellona, infatti, ha lasciato un like al post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram in riferimento alle dichiarazioni di Allegri riguardo lo scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)ha lasciato un like ad un post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram riguardo le dichiarazioni diinè un ritorno possibile? Il bosniaco sembre aver manifestato la volontà di rivestire i colori bianconeri. Ad avvalorare questa ipotesi è anche un indizio spuntato sui social. Il centrocampista in uscita dal Barcellona, infatti, ha lasciato un like al post pubblicato da Gianluca Di Marzio su Instagram in riferimento alle dichiarazioni diriguardo lo scudetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

