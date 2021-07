Juventus, Allegri fa il punto su Ronaldo: «Gli ho chiesto una cosa» (Di martedì 27 luglio 2021) Allegri su Ronaldo: «L’ho trovato bene. Gli ho chiesto una cosa». Così il tecnico sul fuoriclasse portoghese Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato di Cristiano Ronaldo. Le parole del tecnico sul fuoriclasse portoghese- Ronaldo – «È un grandissimo campione e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato, abbiamo parlato come ho fatto con gli altri. Gli ho detto che quest’anno è un anno importante e sono contento di ritrovarlo. Ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni, perché c’erano giocatori con più esperienza. Da lui mi aspetto molto su questo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)su: «L’ho trovato bene. Gli houna». Così il tecnico sul fuoriclasse portoghese Massimilianoin conferenza stampa ha parlato di Cristiano. Le parole del tecnico sul fuoriclasse portoghese-– «È un grandissimo campione e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato, abbiamo parlato come ho fatto con gli altri. Gli ho detto che quest’anno è un anno importante e sono contento di ritrovarlo. Ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni, perché c’erano giocatori con più esperienza. Da lui mi aspetto molto su questo ...

