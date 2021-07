Juventus, Allegri: “Emozionato, spero in un nuovo ciclo vincente. Inter favorita, mi aspetto tanto da CR7” (Di martedì 27 luglio 2021) “E’ come se fosse la prima volta, sono Emozionato. Ci stiamo ritrovando, sono Emozionato e divertito. Stanno rientrando i ragazzi della prima squadra. Oggi inizia un nuovo ciclo, ho un’ottima squadra e stiamo lavorando per cercare di sistemare l’organico. Ci sono tanti giovani di valore che hanno la possibilità di migliorare. Insieme a loro ci sono gli anziani Ronaldo, Chiellini e Bonucci che devono essere un valore aggiunto dal punto di vista di esperienza e tecnica ma devono essere anche esempi per spiegare ai giovani cosa è la Juventus. Sono un allenatore aziendalista. Quando ci sono delle decisione da ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “E’ come se fosse la prima volta, sono. Ci stiamo ritrovando, sonoe divertito. Stanno rientrando i ragazzi della prima squadra. Oggi inizia un, ho un’ottima squadra e stiamo lavorando per cercare di sistemare l’organico. Ci sono tanti giovani di valore che hanno la possibilità di migliorare. Insieme a loro ci sono gli anziani Ronaldo, Chiellini e Bonucci che devono essere un valore aggiunto dal punto di vista di esperienza e tecnica ma devono essere anche esempi per spiegare ai giovani cosa è la. Sono un allenatore aziendalista. Quando ci sono delle decisione da ...

