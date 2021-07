Juventus | Agnelli ' ho sentito Chiellini | non è un problema'

Advertising

juventusfc : ?? Agnelli: «Ho tanta voglia di guidare la Juventus, sia in campo che fuori. C'è grande concentrazione» - ZZiliani : LA LETTURA DEL GIORNO Oggi Andrea #Agnelli presenta #Allegri nuovo allenatore della #Juventus. Sembra trascorso un… - GoalItalia : 'Allegri è un rischio, ma con lui si lavora ogni giorno per vincere: è l'allenatore giusto' ?? Agnelli riabbraccia… - MondoBN : ANCORA AGNELLI: “Mi sembrava r - apetrazzuolo : JUVENTUS - Agnelli: 'Chiellini non è un problema, ci siamo sentiti' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Agnelli

Prima conferenza stampa per Massimiliano Allegri, tornato dopo due stagioni sulla panchina bianconera. A fare gli onori di casa il presidente Andrea, che introduce i lavori: "Allegri è qui per scrivere un capitolo nuovo. Bentornato!". Il futuro inizia oggi: "Siamo qui per guardare al futuro - continua il presidente bianconero - e pensiamo ...Il contratto di Giorgio Chiellini "non è un problema". Andreaallontana così i dubbi sul futuro del difensore alla. "Mi divertite come al solito - dice il presidente bianconero rivolgendosi in conferenza stampa ai giornalisti - . Ho letto che ...Tempo di presentazione in casa Juventus, il dolce sapore del ritorno, quello di Max Allegri, che questo pomeriggio ha preso la parola nella conferenza stampa in compagnia di Andrea Agnelli. Tanti i ...TORINO (ITALPRESS) – E’ un Andrea Agnelli “carico” quello che oggi ha presentato Max Allegri come allenatore della nuova ...