Juventus, Agnelli: “Allegri di nuovo qui perché ha credibilità, anche se corriamo un rischio” (Di martedì 27 luglio 2021) “Ci tenevo a essere qui per dare il benvenuto a Max Allegri. E’ inutile che legga il suo palmares. Ci siamo visti spesso negli ultimi due anni. Ci siamo scambiati diverse opinioni e negli ultimi mesi e abbiamo condiviso tante cose. Sappiamo che corriamo un ‘rischio’ per via delle aspettative che il suo ritorno sta generando. Max non è qui per ‘amicizia’ ma perché ha la credibilità giusta per guidare la Juve. Obiettivi? Arriva in primavera competitivi in tutte le competizioni”. Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, nella conferenza di presentazione di ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Ci tenevo a essere qui per dare il benvenuto a Max. E’ inutile che legga il suo palmares. Ci siamo visti spesso negli ultimi due anni. Ci siamo scambiati diverse opinioni e negli ultimi mesi e abbiamo condiviso tante cose. Sappiamo cheun ‘’ per via delle aspettative che il suo ritorno sta generando. Max non è qui per ‘amicizia’ maha lagiusta per guidare la Juve. Obiettivi? Arriva in primavera competitivi in tutte le competizioni”. Così il presidente della, Andrea, nella conferenza di presentazione di ...

