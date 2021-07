Juve, torna di moda il profilo di Isco: lo spagnolo è in uscita dal Real (Di martedì 27 luglio 2021) La Juventus può tornare con forza su FrancIsco Isco, il trequartista del Real Madrid è stato spesso accostato ai bianconeri negli ultimi anni e con il ritorno di Allegri, grande estimatore dello spagnolo, l’affare può tornare di moda. La situazione oggi è completamente diversa rispetto a qualche anno fa, quando il giocatore era ritenuto incedibile L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Lantus puòre con forza su Franc, il trequartista delMadrid è stato spesso accostato ai bianconeri negli ultimi anni e con il ritorno di Allegri, grande estimatore dello, l’affare puòre di. La situazione oggi è completamente diversa rispetto a qualche anno fa, quando il giocatore era ritenuto incedibile L'articolo

