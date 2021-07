Juve, Agnelli accoglie Allegri: : «Vincere non è per tutti, non è qui per amicizia» (Di martedì 27 luglio 2021) Agnelli su Allegri: «Vincere non è per tutti, non è qui per amicizia». Così il presidente della Juventus sul tecnico bianconero Andrea Agnelli ha introdotto così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del tecnico della Juve. «Abbiamo valutato i possibili rischi che ciò avrebbe suscitato nel mondo Juve, nei media, in lui. Ogni aspettativa contiene in sé un pregiudizio: qui alla Juventus ogni giorno si compete su ogni terreno per conquistare vittorie. Non è scontato, sarebbe un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021)su: «non è per, non è qui per». Così il presidente dellantus sul tecnico bianconero Andreaha introdotto così Massimilianonella conferenza stampa di presentazione del tecnico della. «Abbiamo valutato i possibili rischi che ciò avrebbe suscitato nel mondo, nei media, in lui. Ogni aspettativa contiene in sé un pregiudizio: qui allantus ogni giorno si compete su ogni terreno per conquistare vittorie. Non è scontato, sarebbe un ...

