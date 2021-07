Judo, Olimpiadi Tokyo: Clarisse Agbegnenou chiude il cerchio con il titolo a cinque cerchi, Giappone in trionfo al maschile (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo tre giornate a secco, la Francia si sblocca e conquista la prima medaglia d’oro nel Judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Day-4 in cui, oltre al titolo dei 63 kg femminili, è andato in scena anche il torneo dei -81 kg maschili con l’ennesimo successo da parte del Giappone padrone di casa, già a quota 5 ori su 8 eventi disputati al Nippon Budokan. A 28 anni, Clarisse Agbegnenou ha chiuso quest’oggi il cerchio di una carriera già leggendaria ottenendo il tanto agognato titolo a cinque cerchi e ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo tre giornate a secco, la Francia si sblocca e conquista la prima medaglia d’oro nelai Giochi Olimpici di2021. Day-4 in cui, oltre aldei 63 kg femminili, è andato in scena anche il torneo dei -81 kg maschili con l’ennesimo successo da parte delpadrone di casa, già a quota 5 ori su 8 eventi disputati al Nippon Budokan. A 28 anni,ha chiuso quest’oggi ildi una carriera già leggendaria ottenendo il tanto agognatoe ...

