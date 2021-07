Jill Biden cheerleader d'America a Tokyo (Di martedì 27 luglio 2021) Jill Biden è l’ambasciatrice della Casa Bianca alle Olimpiadi di Tokyo, applaude, grida, saluta, si dispera per gli errori, esulta per le vittorie, dice agli atleti: spero che riusciate a sentirmi dagli spalti, come fanno le mamme con i figli, solo che in questo caso i figli non si imbarazzano. Anzi appena possono alzano lo sguardo, intercettano quello della loro first lady, si ritrovano come una grande squadra di più di seicento atleti con la loro cheerleader più importante, più sorridente, più presente. “Mostreremo al mondo che cosa possono ottenere gli Stati Uniti quando sono guidati dal cuore e dalla speranza e dalla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021)è l’ambasciatrice della Casa Bianca alle Olimpiadi di, applaude, grida, saluta, si dispera per gli errori, esulta per le vittorie, dice agli atleti: spero che riusciate a sentirmi dagli spalti, come fanno le mamme con i figli, solo che in questo caso i figli non si imbarazzano. Anzi appena possono alzano lo sguardo, intercettano quello della loro first lady, si ritrovano come una grande squadra di più di seicento atleti con la loropiù importante, più sorridente, più presente. “Mostreremo al mondo che cosa possono ottenere gli Stati Uniti quando sono guidati dal cuore e dalla speranza e dalla ...

