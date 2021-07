Italian Wine Brands, closing dell’acquisizione di Enoitalia (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Italian Wine Brands, gruppo vinicolo quotato su AIM Italia, ha perfezionato il closing dell’acquisizione del 100% del capitale di Enoitalia, operazione annunciata lo scorso 17 giugno. Nel perfezionamento dell’operazione è stato portato a termine il reinvestimento di Gruppo Pizzolo, ex socio di maggioranza di Enoitalia, nel capitale di IWB mediante la sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale riservato approvato dall’assemblea degli azionisti il 26 luglio. Alessandro Mutinelli (presidente e amministratore delegato del gruppo), tramite Provinco ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, gruppo vinicolo quotato su AIM Italia, ha perfezionato ildel 100% del capitale di, operazione annunciata lo scorso 17 giugno. Nel perfezionamento dell’operazione è stato portato a termine il reinvestimento di Gruppo Pizzolo, ex socio di maggioranza di, nel capitale di IWB mediante la sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale riservato approvato dall’assemblea degli azionisti il 26 luglio. Alessandro Mutinelli (presidente e amministratore delegato del gruppo), tramite Provinco ...

