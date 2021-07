Italia-Giappone volley Olimpiadi: orario, tv, programma, streaming 28 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio (ore 12.40) l’Italia affronterà il Giappone alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si tratta del terzo incontro della fase a gironi, la nostra Nazionale di volley maschile tornerà in campo per incrociare i temibili padroni di casa. Sulla carta gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno tare particolarmente attenti contro i nipponici, compagine ostica che ha sconfitto nettamente Venezuela e Canada. I ragazzi del CT Chicco Blengini, invece, sono reduci dal cocente ko contro la Polonia dopo aver regolato il Canada all’esordio rimontando da 0-2. L’esito di questa contesa sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28(ore 12.40) l’affronterà ilalledi Tokyo 2021. Si tratta del terzo incontro della fase a gironi, la nostra Nazionale dimaschile tornerà in campo per incrociare i temibili padroni di casa. Sulla carta gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno tare particolarmente attenti contro i nipponici, compagine ostica che ha sconfitto nettamente Venezuela e Canada. I ragazzi del CT Chicco Blengini, invece, sono reduci dal cocente ko contro la Polonia dopo aver regolato il Canada all’esordio rimontando da 0-2. L’esito di questa contesa sarà ...

