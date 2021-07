Italia-Cina | Basket 3×3 oggi | Olimpiadi Tokyo | orario | tv | programma | streaming dei quarti di finale

(Di martedì 27 luglio 2021) Si fa sul serio. Dentro o fuori: l’sfida laper l’accesso alla zona medaglie, in un quarto diche vale davvero tantissimo per il3×3 azzurro, giovane eppure già depositario di un titolo mondiale nel 2018. Nel raggruppamento l’aveva perso con il punteggio di 22-10 contro le asiatiche. In caso di ribaltamento della situazione di allora, le azzurre si troveranno a disputare la semicon la Russia, vittoriosa proprio poche decine di minuti fa in una partita che ha di fatto deciso completamente il tabellone. L’altro incontro è Giappone-Francia, che porta ...

Il vantaggio russo si allarga sempre di più e l', sostanzialmente senza la vena realizzativa di D'Alie, non può fare molto, anche perché Filippi e Consolini sbagliano conclusioni a volte anche ...L'incomincia la sua avventura al corpo libero , girando insieme al Giappone. Sulla carta la ... Ma se la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos e ladelle giovani dovessero iniziare a ...Dopo il ko all'esordio contro la Svezia e il facile successo contro la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti non sono andati oltre il pareggio a reti bianche nella partita conclusiva del girone contro l'Aust ...Si fa sul serio. Dentro o fuori: l'Italia sfida la Cina per l'accesso alla zona medaglie, in un quarto di finale che vale davvero tantissimo per il basket 3x3 azzurro, giovane eppure già depositario d ...