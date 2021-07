Italia, Austria, Germania, Polonia nella 'lista verde'? Il 5 agosto la decisione (Di martedì 27 luglio 2021) Italia, Austria, Germania e Polonia potrebbero rientrare nella 'lista verde' in base alla prossima recensione di viaggio prevista il 5 agosto. E' quanto riportato dal Telegraph secondo cui gli ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021)potrebbero rientrare' in base alla prossima recensione di viaggio prevista il 5. E' quanto riportato dal Telegraph secondo cui gli ...

Viaggiare senza vaccino. La mappa Ue dei prezzi dei tamponi Italia I test PCR vengono fatturati in media tra 60 e 80 euro, mentre quelli antigenici tra i 25 e ... Austria I laboratori offrono i test PCR a 57 euro. All'aeroporto di Vienna costano 69 per gli ...

Andare in Austria dall’Italia in auto: regole Covid estate 2021 SicurAUTO.it Quali sono le regioni più belle d’Italia? Le regioni d'Italia sono una più bella dell'altra! Quali visitare? Ve lo diciamo noi, con questa guida alle migliori.

Il No Borders sale in alta quota, al Gilberti arriva Vasco Brondi Parliamo del “ Concerto in alta quota ” che sabato 7 agosto a partire dalle 12 al Rifugio Gilberti a Sella Nevea (Chiusaforte) vedrà salire a 1.850 metri sul livello del mare, Vasco Brondi, uno dei ca ...

