Italia-Australia oggi | Olimpiadi basket | orario | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 28 luglio 2021), in chiave azzurra, non è un ricordo positivo. Nel 2000 erano gli azzurri quelli superiori, e a Sydney, nei quarti di finale, giocarono un finale brutto che impedì l’accesso alla zona medaglie. Gli aussie riuscirono a vincere con un grande (e mal difeso) Andrew Gaze. Questa volta le parti sono fondamentalmente invertite: è l’ad avere i talenti migliori, quelli di NBA, ed è una delle grandi favorite per il podio, forse addirittura per la vittoria finale. Hanno dimostrato di avere alti obiettivi battendo un’altra squadra di rilievo, la Nigeria, di 19 punti nella prima gara. La squadra allenata da Meo Sacchetti ha ...

10.20 - Basket U , gironi:10.30 - Calcio U , gironi: Corea del Sud - Honduras 10.30 - Calcio U , gironi: Romania - Nuova Zelanda 11.10 - Judo 70 kg D (ev. Bellandi) 11.10 - Judo ...Italia-Australia, in chiave azzurra, non è un ricordo positivo. Nel 2000 erano gli azzurri quelli superiori, e a Sydney, nei quarti di finale, giocarono un finale brutto che impedì l'accesso alla zona ...Domani mercoledì 28 luglio 2021 c'è la seconda gara alle Olimpiadi di Tokyo dell'Italia contro l'Australia. La partita della nazionale italiana di Sacchetti inizia alle ore 10:40 e si disputa si gioch ...