Istituto italiano per gli studi storici, 12 borse di studio: il bando scade il 30 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) L’Istituto italiano per gli studi storici offre, con il bando di concorso per l’anno accademico 2021-2022 la cui scadenza è il prossimo 30 luglio, dodici borse di studio destinate a giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche e programmi di formazione. Fondato nel 1946 da Benedetto Croce con il proposito di contribuire «al rinvigorimento e al progresso, in Italia e oltre l’Italia, del pensiero storico, premessa di seria e feconda vita sociale e politica», ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) L’per glioffre, con ildi concorso per l’anno accademico 2021-2022 la cuinza è il prossimo 30, dodicidio destinate a giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche e programmi di formazione. Fondato nel 1946 da Benedetto Croce con il proposito di contribuire «al rinvigorimento e al progresso, in Italia e oltre l’Italia, del pensiero storico, premessa di seria e feconda vita sociale e politica», ...

Advertising

muraca4 : RT @perchetendenza: 'Massimo Cacciari': Per l'intervento pubblicato dall'Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli in cui ha defin… - postnad1 : @IXgennaio1900 Almeno io non pretendo che l'Istituto Italiano di studi Filosofici me la pubblichi. - Vincent20896893 : RT @GiuseppePalma78: Analisi sul #greenpass a firma di Massimo #Cacciari e Giorgio #Agamben su 'Istituto Italiano di studi filosofici'. Vog… - BlasioNino : L'intervento è stato pubblicato dall’Istituto italiano degli studi filosofici di Napoli Disse un grande d'Italia, i… - morenobos : RT @GiuseppePalma78: Analisi sul #greenpass a firma di Massimo #Cacciari e Giorgio #Agamben su 'Istituto Italiano di studi filosofici'. Vog… -