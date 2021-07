Istat: “Le misure anti crisi adottate nel 2020 hanno ridotto le disuguaglianze e il rischio di povertà per disoccupati e autonomi” (Di martedì 27 luglio 2021) L’ampliamento della cassa integrazione, l’aumento dei beneficiari del reddito di cittadinanza e l’introduzione del reddito di emergenza e delle indennità per i lavoratori autonomi per affrontare l’emergenza Covid hanno consentito di ridurre l’ampliamento della disuguaglianza che si sarebbe registrato senza interventi. E le sole misure straordinarie hanno fatto diminuire il rischio di povertà di circa 6,9 punti percentuali per i disoccupati, 3,5 punti per gli inattivi e 2,6 punti per i lavoratori autonomi. E’ quello che emerge dalle rilevazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) L’ampliamento della cassa integrazione, l’aumento dei beneficiari del reddito di cittadinanza e l’introduzione del reddito di emergenza e delle indennità per i lavoratoriper affrontare l’emergenza Covidconsentito di ridurre l’ampliamento della disuguaglianza che si sarebbe registrato senza interventi. E le solestraordinariefatto diminuire ildidi circa 6,9 punti percentuali per i, 3,5 punti per gli inattivi e 2,6 punti per i lavoratori. E’ quello che emerge dalle rilevazioni ...

