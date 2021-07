Inter | si avvicina Bellerin | giovedì l’agente a Londra per incontrare l’Arsenal

(Di martedì 27 luglio 2021) Sono ore importanti per il futuro di Hector, obiettivo designato dell’per sostituire Achraf Hakimi. Come sottolinea L’ista,dello spagnolo volerà apere piazzare un tassello in più per la definizione dell’operazione. L’obiettivo è quello di convincere i Gunners a liberarlo in prestito con diritto di riscatto, l’unica formula gradita all’. Ma occhio alla concorrenza: l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi sullo spagnolo. SportFace.

Il commento dei social La lunga trattativa per il giocatore sembra però spazientire alcuni tifosi dell'come Luigi: 'C'è ancora distanza è una cosa che fa sorridere. La realtà è che se il ...... 'Lo stallo nei negoziati per l'ingresso della Serbia nell'Unione Europeasempre di piu' ... i tre profili professionali richiesti- Pergolettese finisce 8 - 0: doppiette di Darmian, ...Inter, si avvicina Hector Bellerin per sostituire Hakimi: giovedì l'agente del giocatore sarà a Londra per incontrare l'Arsenal ...Il mercato dell'Inter passa dalle operazioni in uscita. Sono molte le situazioni da sistemare. Il punto in questo momento.