Inter Miami | scoppia il caso Higuain | il Pipita svogliato passeggia in campo VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Inter Miami Higuain svogliato a Miami: critiche sui social per questa L'ex attaccante di Napoli e Juventus ha segnato finora cinque gol in 12 partite in questa stagione con l'Inter Miami, anche se la situazione di classifica non è ottimale per la franchigia di David ...

Lukaku non ha dubbi: 'L'Inter farà meglio dello scorso anno' ...ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV . VACANZE - Parte dal meritato riposo Lukaku e racconta: "Sono andate bene, sono stato a New York per qualche giorno, poi sono andato a Miami, ...

Higuain svogliato a Miami: critiche sui social per questa foto L'argentino è diventato bersaglio dei tifosi per il suo atteggiamento nell'ultimo match, ma è suo l'assist splendido che ha sbloccato il match contro Philadelphia ...

