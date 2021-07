Inizio scuola 2021, De Luca incalza: “In presenza solo se ci sarà l’80% degli studenti vaccinati” (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, incalza sulla necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione scolastica per riaprire le scuole in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo Desulla necessità di vaccinare almeno l'80% della popolazione scolastica per riaprire le scuole in. L'articolo .

