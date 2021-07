Infrastrutture, Mims: nasce "Pnrr Academy" (Di martedì 27 luglio 2021) Rientra in questo percorso anche il concorso per l'assunzione al Mims di 120 ingegneri, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale". Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) Rientra in questo percorso anche il concorso per l'assunzione aldi 120 ingegneri, che verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale".

Advertising

canaleenergia : #Mobilitàsostenibile: le diverse strade per raggiungere la #decarbonizzazione Dati e analisi contenuti nel “Conto n… - salvatoregenova : RT @ConsultingGesap: ??Pronti 3,2 miliardi per la riqualificazione di 271 centri urbani in tutta Italia ??Sostenibilità, efficienza energet… - ConsultingGesap : ??Pronti 3,2 miliardi per la riqualificazione di 271 centri urbani in tutta Italia ??Sostenibilità, efficienza ener… - cnappc : Su @Repubblica, l'intervento di Enrico Giovannini @mims_gov alla giornata conclusiva della Conferenza Nazionale deg… - DarioDOrta1 : #PINQuA: selezionati 271 #progetti per la #riqualificazione urbana -