Infortunio o stress? Simone Biles dà forfait, le Olimpiadi perdono la protagonista (Di martedì 27 luglio 2021) La pluricampionessa olimpionica statunitense Simone Biles è stata sostituita nel corso della finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi di Tokyo, cui partecipa anche l’Italia con Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Le Olimpiadi perdono così la loro protagonista più attesa. Con un totale di 30 medaglie olimpiche e mondiali, Biles è è considerata da molti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Dopo aver eseguito la prova del volteggio, non impeccabile, Biles ha lasciato la zona di gara per poi tornare con la sua squadra, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) La pluricampionessa olimpionica statunitenseè stata sostituita nel corso della finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi di Tokyo, cui partecipa anche l’Italia con Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Lecosì la loropiù attesa. Con un totale di 30 medaglie olimpiche e mondiali,è è considerata da molti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Dopo aver eseguito la prova del volteggio, non impeccabile,ha lasciato la zona di gara per poi tornare con la sua squadra, ma ...

