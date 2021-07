Influencer di giorno, narcotrafficante di notte: Miss Cracolandia arrestata in Brasile (Di martedì 27 luglio 2021) Una giovane Influencer brasiliana , la 19enne Lorraine Cutier Bauer Romeiro, è stata arrestata dalla polizia di San Paolo con l'accusa di traffico di droga a Cracolandia, quartiere della megalopoli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 luglio 2021) Una giovanebrasiliana , la 19enne Lorraine Cutier Bauer Romeiro, è statadalla polizia di San Paolo con l'accusa di traffico di droga a, quartiere della megalopoli ...

