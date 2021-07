(Di martedì 27 luglio 2021) È stato notista e capo del servizio politico del "Tempo" e, prima ancora, della catena di quotidiani locali "La Gazzetta". Per quindici anni editorialista politico di "", ha guidato, da ...

agensir : #Infanzia. Unicef: al direttore di Avvenire Marco Tarquinio il Premio 'I nostri angeli' - LinkFestival_it : RT @UNICEF_Italia: Va a Marco Tarquinio, direttore di @Avvenire_Nei, il 5° Premio UNICEF 'I nostri angeli'. Il riconoscimento attribuito pe… - Andrea_Iacomini : RT @UNICEF_Italia: Va a Marco Tarquinio, direttore di @Avvenire_Nei, il 5° Premio UNICEF 'I nostri angeli'. Il riconoscimento attribuito pe… - TreTsun : RT @UNICEF_Italia: Va a Marco Tarquinio, direttore di @Avvenire_Nei, il 5° Premio UNICEF 'I nostri angeli'. Il riconoscimento attribuito pe… - UNICEF_Italia : Va a Marco Tarquinio, direttore di @Avvenire_Nei, il 5° Premio UNICEF 'I nostri angeli'. Il riconoscimento attribui… -

Sarà la presidenteItalia, Carmela Pace, a consegnare il premio in occasione di Link ... 'Avvenire è un alleato insostituibile nella difesa dei diritti intangibili dell'', ha dichiarato ...E' uno dei risultati del progetto di partecipazione e integrazione U - Topia voluto dal Garante dell'e sostenuto da«Ha saputo dar voce alle storie e alle condizioni delle bambine e dei bambini italiani e del mondo con grande sensibilità, attenzione e professionalità», le parole della presidente di Unicef Italia, C ...Va al direttore di Avvenire Marco Tarquinio la 5ª edizione del Premio Unicef "I nostri angeli", promosso in collaborazione con il Festival Link. Il riconoscimento giornalistico, riservato a chi si è d ...