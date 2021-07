“Incontri” | nel centro storico di Salerno torna la danza contemporanea

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Domani (mercoledì 28 luglio 2021), alle ore 21, il palcoscenico allestito a Largo Barbuti () ospiterà la rassegna di” per la direzione artistica di Antonella Iannone. Per questo nuovo appuntamento tersicoreo sarà proposta una doppietta: Borderlinesarà in scena con un estratto di “Collective Trip 7.0” mentre il Balletto Teatro di Torino si esibirà in “Sacre”, una ricerca gestuale a cura di Doriana Crema. COLLECTIVE TRIP e? il titolo-contenitore del progetto di ...