Incidente Capri | si indaga sulle condizioni del bus | il punto dell’inchiesta

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - NapoliToday : #Cronaca Incidente Capri: nel mirino della Procura la manutenzione del bus e delle barriere laterali… - positanonews : Capri, i sindaci contro l’azienda del bus: “Dopo incidente molti mezzi spariti dalla circolazione” tra le #news… - positanonews : #Copertina #Cronaca Capri, i sindaci contro l’azienda del bus: “Dopo incidente molti mezzi spariti dalla circolazio… - cronista73 : Incidente bus a Capri, nel mirino dei periti freni e motore del mezzo. Poi ci sarà la rimozione… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Capri

Continua in maniera incessante il lavoro della Procura per far chiarezza sull'di giovedì scorso anel quale ha perso la vita il 33enne, Emanuele Melillo, e sono rimaste ferite altre 23 persone. I periti stanno lavorando in queste ore sui freni e il motore del ..., i sindaci contro l'azienda del bus: "Dopomolti mezzi spariti dalla circolazione". Dopo l'avvenuto alo scorso giovedì 22 luglio, l'Atc, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sull'isola azzurra, ha ritirato in deposito diversi mezzi. I primi cittadini dei due Comuni ..."Da giovedì riesco a vedere solo il sorriso di mio figlio. Per me non esiste più nulla": il dolore di Nazzareno, il papà di Emanuele Melillo ...“Davanti agli occhi, da giovedì, ho solo il sorriso di mio figlio, ma ora niente ha più senso". Parla il padre della vittima dell'incidente di Capri ...