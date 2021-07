Inchiesta Camici, chiusa l’indagine. I pm: “Fontana ha anteposto interesse personale a quello pubblico” (Di martedì 27 luglio 2021) “Anteponevano all’interesse pubblico, l’interesse e la convenienza personali del Presidente di Regione Lombardia“. È quanto scrive la Procura di Milano nella chiusura dell’Inchiesta sul caso Camici, quella sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di Camici e altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore lombardo. Fontana, Dini, Filippo Bongiovanni (ex dg di Aria) e una dirigente della centrale acquisti regionale rispondono di frode in pubbliche forniture, come Pier Attilio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Anteponevano all’, l’e la convenienza personali del Presidente di Regione Lombardia“. È quanto scrive la Procura di Milano nella chiusura dell’sul caso, quella sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro die altri dispositivi di protezione individuale a Dama, società di Andrea Dini, cognato del governatore lombardo., Dini, Filippo Bongiovanni (ex dg di Aria) e una dirigente della centrale acquisti regionale rispondono di frode in pubbliche forniture, come Pier Attilio ...

Advertising

TgLa7 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - m_spagna : RT @repubblica: Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 - MauroAmbrosiani : RT @TgLa7: Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - benny_bove : RT @TgLa7: Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4. Frode pubbliche forniture'. Anche per vicesegretario Regione - utini19 : Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 - Lombardia - -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Camici Caso camici: chiusa inchiesta su Fontana e altri 4 L'inchiesta, appena chiusa, vede al centro l'ormai nota fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui appunto 75 mila camici, da consegnare in piena pandemia alla Regione. Ne vennero ...

Caso camici, la Procura chiude inchiesta su Fontana e altri 4 commenta In vista della richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sull'affidamento, il 16 aprile 2020, della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici a Dama, società di Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Attilio Fontana. Oltre a ...

Caso Camici, la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta su Fontana Sky Tg24 Caso camici, chiusa inchiesta: C’è un nuovo indagato, cremonese, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dpi a Dama, società di ...

Caos camici, chiusa inchiesta: C’è un nuovo indagato, cremonese, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dpi a Dama, società di ...

L', appena chiusa, vede al centro l'ormai nota fornitura di dispositivi di protezione individuale, tra cui appunto 75 mila, da consegnare in piena pandemia alla Regione. Ne vennero ...commenta In vista della richiesta di rinvio a giudizio, la Procura di Milano ha chiuso l'sull'affidamento, il 16 aprile 2020, della fornitura da oltre mezzo milione di euro dia Dama, società di Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Attilio Fontana. Oltre a ...C’è un nuovo indagato, cremonese, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dpi a Dama, società di ...C’è un nuovo indagato, cremonese, nell’ambito dell’inchiesta sull’affidamento del 16 aprile 2020 della fornitura da oltre mezzo milione di euro di camici e altri dpi a Dama, società di ...