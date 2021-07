In Treatment torna con Uzo Aduba (Di martedì 27 luglio 2021) Uzo Aduba Reboot per In Treatment. In prima visione su Sky Atlantic debutta stasera con una nuova stagione, nuovi temi sempre più vicini all’attualità e, soprattutto, una nuova psicoterapeuta, la serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo (Italia compresa) che ha saputo raccontare in maniera inedita e accurata i percorsi di psicoterapia. A dieci anni dalla fine della terza stagione, al centro dei 24 episodi di questa quarta stagione – in onda 4 a settimana – la dottoressa Brooke Taylor, interpretata da Uzo Aduba, amatissima attrice premiata agli Emmy per le sue interpretazioni in Mrs. America e Orange is The New Black (interpretava ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 luglio 2021) UzoReboot per In. In prima visione su Sky Atlantic debutta stasera con una nuova stagione, nuovi temi sempre più vicini all’attualità e, soprattutto, una nuova psicoterapeuta, la serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo (Italia compresa) che ha saputo raccontare in maniera inedita e accurata i percorsi di psicoterapia. A dieci anni dalla fine della terza stagione, al centro dei 24 episodi di questa quarta stagione – in onda 4 a settimana – la dottoressa Brooke Taylor, interpretata da Uzo, amatissima attrice premiata agli Emmy per le sue interpretazioni in Mrs. America e Orange is The New Black (interpretava ...

