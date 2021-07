In scena il meglio del fashion & jewels di domani (Di martedì 27 luglio 2021) Torna, nella capitale del design HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata a bijou, gioiello trendy e accessorio moda, in programma dal 18 al 20 settembre presso Fieramilano. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Torna, nella capitale del design HOMI Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione dedicata a bijou, gioiello trendy e accessorio moda, in programma dal 18 al 20 settembre presso Fieramilano.

In scena il meglio del fashion & jewels di domani Creazioni come opere d’arte, tendenze e innovazione. Torna HOMI Fashion&Jewels Exhibition, dal 18 al 20 settembre presso Fieramilano (Rho), l’appuntamento dedicato ad accessori moda, bijoux e gioielli ...

