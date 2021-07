Immissioni in ruolo, il vincolo per richiedere mobilità o assegnazione provvisoria è di tre anni (Di martedì 27 luglio 2021) Docenti neoimmessi in ruolo dall'anno scolastico 2021/22 e docenti assunti dal 1° settembre 2020: il vincolo di permanenza obbligatoria nella scuola di assunzione è di tre anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) Docenti neoimmessi indall'anno scolastico 2021/22 e docenti assunti dal 1° settembre 2020: ildi permanenza obbligatoria nella scuola di assunzione è di tre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo, il vincolo per richiedere mobilità o assegnazione provvisoria è di tre anni - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, quali possibilità per i docenti che non hanno i tre anni di servizio su posto comune - IIS_Selmi : Esiti prima fase immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22 - IIS_Selmi : Contingente posti comuni e sostegno immissioni in ruolo a.s. 2021/22 - GildaUmbria : #IMMISSIONI IN #RUOLO DOCENTI a.s. 2021/22 #PROROGA FUNZIONI #FASE2 funzioni accessibili fino alle ore 23:59 di mar… -