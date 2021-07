Il Venezia femminile contro Dagospia: “Modificate quel titolo, offende Agata Centasso” (Di martedì 27 luglio 2021) “Il VFC Venezia Calcio invita Dagospia a modificare immediatamente il titolo dell’articolo in questione. È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura femminile“. Questa la dura presa di posizione del Venezia di calcio femminile contro il titolo di stampo sessista scelto da Dagospia per un articolo su Agata Centasso, centrocampista della squadra lagunare. FOTO Il VFC Venezia Calcio invita @ ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Il VFCCalcio invitaa modificare immediatamente ildell’articolo in questione. È una scelta editoriale becera che denota una grave mancanza di rispetto nei confronti della nostra atleta e, naturalmente, della figura“. Questa la dura presa di posizione deldi calcioildi stampo sessista scelto daper un articolo su, centrocampista della squadra lagunare. FOTO Il VFCCalcio invita @ ...

