Il ritorno di Nokia 6310 e il nuovo indistruttibile Xr20

(Di martedì 27 luglio 2021) (Foto:sforna una nuova serie di smartphone con un prodotto per ogni categoria: c’è il medio range, c’è l’economico C30 con batteria massiccia e la chicca vintage con il remake di, direttamente dagli anni ’90. A completare il terzetto anche due nuove cuffiette.è sicuramente la novità più stuzzicante tra quelle ufficializzate da Hdm Global perché segna unarrivo tra le file dei prodotti vintage ispirati da modelli storici. Viene mantenuta la linea con tastierino fisico e scocca ...

Advertising

PlanetR7_ : Nokia 6310: il ritorno di un mito costa solo 60€ - telefoninonet : Nokia 6310: il ritorno di un mito costa solo 60€ - akenatoth : ???? ricordo una scena simile: collega finnico con sacchetto di plastica alle orecchie, sul pullman di ritorno da una… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Nokia

I nuovi smartphone sono ilXR20,C30 e ilal passato con6310. Gli auricolari appartengono al segmentoLifestyle con 4 nuove linee che la società nomina Go, Micro, ...6310,agli anni '90 Il nuovo nato della famiglia Originals celebra il6310 con accessibilità avanzata, ergonomia ottimizzata e una durata di settimane della batteria. Il nuovo ...Nokia presenta una nuova serie di smartphone e cellulari: c'è l'indistruttibile Xr20, l'economico C30 e il classico e vintage Nokia 6310 ...Dopo anni e anni, ritorna una vecchia gloria: HMD Global ha riportato in auge lo storico Nokia 6310 in una veste tutta nuova e 2.0.