Il ritorno di James Bond in un nuovo teaser di No Time To Die (Di martedì 27 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tTkJQh1 yQY L’abbiamo atteso per tutto il 2020. In realtà No Time To Die, chiacchierato 25esimo capitolo della saga di James Bond, l’ultimo con Daniel Craig, doveva uscire ancora prima, ovvero alla fine del 2019. Poi, sembrava che la data del debutto fosse la primavera 2020, a causa dell’abbandono del regista originario Danny Boyle. Lo scoppio del coronavirus ha costretto a un ulteriore slittamento: novembre. Ora la nuova avventura di 007 dovrebbe arrivare nelle sale italiane l’8 ottobre. Dopo mesi di silenzio, ecco che il film torna a far parlare di sé con un nuovo teaser ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=tTkJQh1 yQY L’abbiamo atteso per tutto il 2020. In realtà NoTo Die, chiacchierato 25esimo capitolo della saga di, l’ultimo con Daniel Craig, doveva uscire ancora prima, ovvero alla fine del 2019. Poi, sembrava che la data del debutto fosse la primavera 2020, a causa dell’abbandono del regista originario Danny Boyle. Lo scoppio del coronavirus ha costretto a un ulteriore slittamento: novembre. Ora la nuova avventura di 007 dovrebbe arrivare nelle sale italiane l’8 ottobre. Dopo mesi di silenzio, ecco che il film torna a far parlare di sé con un...

