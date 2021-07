Il retroscena di Torreira | “ho pensato di lasciare il calcio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 27 luglio 2021) Lucassi prepara per la prossima stagione, nel complesso si è sempre dimostrato un buon centrocampista. E’ reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell’Atletico Madrid, l’ex Samp è tornato all’Arsenal ma non è da escludere una nuova destinazione. Sono stati giorni difficili anche dal punto di vista privato. Sulla morte della madre: “Quando se n’è andata volevo smettere di giocare a, e volevo restare con mio padre e i miei fratelli a Fray Bentos. Avevo poca voglia di tornare in Spagna perché avevo paura di restare solo, per fortuna, uno dei miei fratelli è venuto con me a Madrid. Volevo stare con mio padre, perché è quello che ha ...